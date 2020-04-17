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В Челябинской области увеличилось число заражённых коронавирусом

Сегодня, 10:54 Категория: Медицина
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Об этом сегодня, 17 апреля, сообщили в министерстве здравоохранения региона. Теперь количество пациентов с подтверждённым заболеванием новой коронавирусной инфекцией составляет 64. За последние сутки в регионе выявлено четыре новых случая.

Все больные госпитализированы и проходят лечение. Выписано на сегодняшний день 29 южноуральцев.

На госпитализации остаюся 35 человек (Челябинск - 13, Кизильский район - 4, Магнитогорск - 5, Бреды - 2, Миасс- 1, Ашинский район - 2, Сосновский район - 1, Снежинск - 3, Копейск - 1, Коркинский район - 1, Красноармейский район - 1, Чебаркульский район - 1).

 

В области продолжает действовать режим всеобщей самоизоляции, введённый 31 марта. Самое большое число заболевших в Челябинске.

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Теги: Челябинская область коронавирус

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