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В России уменьшается количество новых случаев коронавируса

Сегодня, 13:25 Категория: Медицина
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По данным оперативного штаба, в России уже не первый день уменьшается количество больных коронавирусом. За минувшие сутки в стране выявлено 9974 новых случая коронавируса в 84 регионах. Это наименьшее число новых пациентов, начиная со второй половины апреля.

 

Из вновь выявленных заразившихся коронавирусной инфекцией 40,6 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 93 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 5527 человек.

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Теги: Россия коронавирус тенденция

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