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Полицейские Кыштыма подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Район»

Вчера, 11:22 Категория: Общество
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В Кыштымском и Карабашском городских округах в целях стабилизации оперативной обстановки проведено ежемесячное оперативно-профилактическое мероприятие «Район».

В операции были задействованы сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский», представители администрации, общественного совета при МО МВД, народных дружин, казачьих формирований, частных охранных организаций и других структур.

В ходе мероприятия раскрыто семь преступлений, а также задержаны восемь лиц по подозрению в совершении преступлений. Сотрудниками полиции составлено 65 протоколов об административных правонарушениях, из них 22 – в области дорожного движения, 9 – посягающих на общественный порядок и общественную безопасность.

Инспекторами ГИБДД выявлен один факт управления автомобилем в состоянии опьянения и два случая нахождения за рулем водителей, не имеющих права управления автотранспортом.

Стражи порядка посетили 59 несовершеннолетних, осуществили проверки 30 неблагополучных законных представителей подростков, а также проверили 16 лиц, состоящих под административным надзором.


В итоге выявлен один факт нахождения несовершеннолетнего в состоянии алкогольного опьянения. В торговых точках полицейские зафиксировали случай продажи спиртных напитков лицу, не достигшему 18-летнего возраста.

В рамках профилактического мероприятия сотрудники полиции в очередной раз предупредили граждан о деятельности мошенников. В ходе данной операции полицейскими было вручено 427 памяток о том, как распознать мошенников и не попасть под их влияние.

 

 

 

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Теги: Кыштым Карабаш Район дружинники

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