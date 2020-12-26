В Кыштыме подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «Район»

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В Кыштымском и Карабашском городских округах 25 декабря с целью стабилизации оперативной обстановки проведено ежемесячное оперативно-профилактическое мероприятие «Район».



В нём было задействовано 105 полицейских, а также представители Росгвардии, федеральной службы судебных приставов, уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН, прокуратуры, представители местных органов власти, общественных организаций, добровольных народных дружин, казачьих формирований, частных охранных предприятий, лесничеств и обществ организации охотников, представители МЧС.



В рамках «Района» задержан один человек по подозрению в совершении преступления и ещё один, находящийся в розыске. Сотрудниками полиции выявлено 62 административных правонарушения.



Инспекторами ГИБДД выявлен один факт управления автомобилем в состоянии опьянения и три случая несоблюдения требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств.



Выявлено два факта нахождения несовершеннолетних в состоянии алкогольного опьянения. А также полицейские зафиксировали случай продажи спиртных напитков лицу, не достигшему 18-летнего возраста.



Были проверены два владельца огнестрельного оружия, в ходе проверки изъято одно гладкоствольное оружие в связи с аннулированием лицензии.



В рамках профилактического мероприятия сотрудники полиции в очередной раз предупредили граждан о деятельности мошенников. В ходе данной операции полицейскими было роздано 338 памяток о том, как распознать мошенников и не попасть под влияние злоумышленников.