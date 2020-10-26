Полиция Кыштыма подвела итоги мероприятия «Район»

Вчера, 09:11 Категория: Общество

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Оперативно-профилактическое мероприятия «Район» прошло в минувшую пятницу, 23 октября. В операции было задействовано 108 человек личного состава межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» и 33 представителя общественности. Мероприятие «Район» прошло одновременно в Кыштыме и Карабаше.

Задержано семь лиц за совершение преступлений. Составлено 74 протокола об административном правонарушении, из них 25 – в области дорожного движения, 15 – посягающих на общественный порядок и безопасность.

Инспекторы ГИБДД выявили один факт управления автомобилем в алкогольном опьянении и еще один случай управления автомобилем без права управления.

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Анастасия Землякова, в торговых точках города был зафиксирован случай продажи алкоголя несовершеннолетнему. А также два факта незаконной реализации немаркированной табачной продукции. Изъято 805 пачек сигарет на сумму 40 625 рублей.

В ходе данной операции полицейскими было роздано 362 памятки о том, как распознать мошенников и не попасть под влияние злоумышленников.