Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

Полиция Кыштыма подвела итоги мероприятия «Район»

Вчера, 09:11 Категория: Общество
307
0

 

Оперативно-профилактическое мероприятия «Район» прошло в минувшую пятницу, 23 октября. В операции было задействовано 108 человек личного состава межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» и 33 представителя общественности. Мероприятие «Район» прошло одновременно в Кыштыме и Карабаше.

 

Задержано семь лиц за совершение преступлений. Составлено 74 протокола об административном правонарушении, из них 25 – в области дорожного движения, 15 – посягающих на общественный порядок и безопасность.

Инспекторы ГИБДД выявили один факт управления автомобилем в алкогольном опьянении и еще один случай управления автомобилем без  права управления.

 

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Анастасия Землякова, в торговых точках города был зафиксирован случай продажи алкоголя несовершеннолетнему. А также два факта незаконной реализации немаркированной табачной продукции. Изъято 805 пачек сигарет на сумму 40 625 рублей.  

 

В ходе данной операции полицейскими было роздано 362 памятки о том, как распознать мошенников и не попасть под влияние злоумышленников.

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым Район ОПМ Полиция Кыштыма

Похожие публикации:

В полиции Кыштыма подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «Район»

В Кыштыме подросткам продавали сигареты и алкоголь

Полицейские Кыштыма и Карабаша провели оперативно-профилактическое мероприятие «Район»

В Кыштыме за продажу алкоголя подростку продавец поплатится крупным штрафом

За продажу пива подростку продавец из Кыштыма поплатится крупным штрафом

Комментарии:

Добавить