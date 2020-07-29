В полиции Кыштыма подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «Район»

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В Кыштымском городском округе в ночь на 25 июля проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Район». В нём были задействовано около 80 полицейских, более 20 сотрудников других силовых структур, а также представители общественных советов, местных органов власти, казачества, лесничества, добровольных народных дружин.



В ходе «Района» составлено 79 протоколов об административных правонарушениях. Из них 26 – в области дорожного движения, 25 – посягающих на общественный порядок и общественную безопасность.

Инспекторами ГИБДД выявлен один факт управления транспортными средствами в состоянии опьянения и один случай нахождения за рулём водителя, не имеющего права управления автотранспортом.



Сотрудники полиции посетили 26 несовершеннолетних, состоящих на учётах, десятерых родителей несовершеннолетних, более 20 лиц, состоящих под административным надзором, а также восьмерых владельцев оружия.



Сотрудниками отделения по исполнению административного законодательства проверено девять человек, имеющих задолженность по оплате административного штрафа. Взыскано 14 тысяч рублей.