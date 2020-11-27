Кыштымские полицейские подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Город»

Вчера, 13:56 Категория: Общество

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В Кыштымском и Карабашском городских округах стражами правопорядка проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Город», в котором был задействован 81 сотрудник полиции, а также 12 представителей общественности.



В ходе рейдов задержано семь лиц по подозрению в совершении противоправных деяний. Составлено 69 протоколов об административных правонарушениях, из них 35 – в области дорожного движения, 13 – посягающих на общественный порядок и общественную безопасность.



Инспекторами ОГИБДД выявлен один факт управления автомобилем в состоянии опьянения и задержан водитель, не имевший права управления автотранспортом. За несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств к административной ответственности привлечены четыре человека.



Стражи порядка посетили 29 несовершеннолетних, а также 38 лиц, которые состоят под административным надзором.



В рамках профилактического мероприятия сотрудники полиции в очередной раз предупредили граждан о деятельности мошенников, акцентируя внимание на способах, помогающих избежать обмана злоумышленников. В ходе данной операции полицейские раздали 462 памятки о том, как распознать мошенников и не попасть под их влияние.