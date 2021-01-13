Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

Кыштымцы стали победителями гранта президента

Сегодня, 14:14 Категория: Общество
145
0

Подведены итоги первого конкурса президентских грантов в 2021 году. Четыре проекта наших земляков признаны лучшими.

 

Благотворительный фонд «Милосердие 74» представил проект «Путёвка в профессию», направленный на профориентационную работу с воспитанниками Центров помощи детям Касли, Кыштыма и Карабаша. В рамках него ребята посетят предприятия Кыштыма и Каслей, где им расскажут о рабочих профессиях. Также они будут заниматься на швейном оборудовании и в технологической лаборатории Центра детского юношеского технического творчества Кыштыма.

 

Центр помощи детям с ограниченными возможностями здоровья «Особый путь» представил проект по оказанию психолого-педагогической помощи с элементами нейросенсорной интеграции. Проект рассчитан на полгода. В течение этого времени будет организован приезд детского нейропсихолога из Челябинска, будут проводиться коррекционные занятия и оказана психологическая помощь родителям.

 

Ещё одним победителем стал проект АНО «Бюро усадьба». Он предполагает создание первой в городе инклюзивной гончарной мастерской на базе станции юных туристов «Странник» и нацелен на детей с ментальными нарушениями.

 

Благотворительный фонд Добрых дел стал обладателем гранта по теме медико-социального обслуживания граждан, казавшихся в тяжёлой жизненной ситуации.

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым президентский грант конкурс БФ Милосердие Странник гончарное дело

Похожие публикации:

Гранты губернатора выделены на пять кыштымских проектов

В Кыштыме открывается проект для детей с ограниченными возможностями здоровья

Центр помощи детям с ОВЗ из Кыштыма получит грант Благотворительного фонда Владимира Потанина

В Кыштыме открывается Центр помощи детям с ограниченными возможностями здоровья

Школьники Кыштыма изменят город к лучшему

Комментарии:

Добавить