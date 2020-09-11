Центр помощи детям с ОВЗ из Кыштыма получит грант Благотворительного фонда Владимира Потанина

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В минувшую пятницу были объявлены итоги второго цикла конкурса «Школа филантропии». Его организатором выступает Благотворительный фонд Владимира Потанина. Среди победителей в номинации «Точки роста» – кыштымский Центр помощи детям с ограниченными возможностями здоровья «Особый путь». Его организовали инициативные родители особых дочерей и сыновей. Об этом ранее сообщалось на сайте «КР».

Как сказали нашему сайту в Центре помощи детям «Особый путь», на конкурс отправили проект «Особая терапия в движении», направленный на усовершенствование реабилитационного процесса путём внедрения специального оборудования для адаптивной физической культуры.



Всего на второй цикл конкурса «Школа филантропии» было подано 599 заявок из 72 регионов. Победителями стали 83 проекта из 36 регионов. Общая сумма грантов открытого конкурса составила более 18 с половиной миллионов рублей.

Кроме конкурса Благотворительного фонда Владимира Потанина, «Особый путь» принимает участие в конкурсе грантов губернатора Челябинской области.