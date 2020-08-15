В Кыштыме открывается Центр помощи детям с ограниченными возможностями здоровья

Сегодня, 11:00 Категория: Общество

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Растёт количество инвалидов среди маленьких кыштымцев. Такой статус в нашем городе имеет 171 ребёнок. Из них 50 детей, ввиду анамнеза и заключения психолого-медико-педагогической комиссии, не посещают детсады и школы.

Инициативные мамы и папы объединились и решили организовать в Кыштыме Центр помощи детям с ограниченными возможностями здоровья «Особый путь».

– За год пройден тернистый путь из бюрократических проволочек от идеи до создания нашего центра и вот 18 декабря прошлого года он был зарегистрирован, – сказал сайту «КР» сотрудник Центра Алия Кожевникова.

Совместно с главой Кыштымского городского округа Людмилой Шеболаевой было принято решение, что в этом году «Особый путь» распахнёт свои двери в доме № 139 на улице Карла Либкнехта. До недавнего времени там находился городской архив города.

При поддержке администрации округа запланирован ремонт, а пока Центр работает над разработкой социальных проектов и программ.

В основе лежит оказание всесторонней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе по ранней диагностике и профилактике возникновения тяжёлых заболеваний. Семьи уже получили первые консультации, была проведена встреча с уполномоченными по правам ребёнка Челябинской области Евгенией Майоровой. Акцент сделан и на информационной поддержке по вопросам паллиативного статуса, а также внесения изменений в индивидуальную программу реабилитации при изменении антропометрических данных ребёнка.

В рамках деятельности Центра планируется развивать реабилитационные методы поддержки, включающие в себя комплексный подход и занятия со специалистами.

Всех неравнодушных и заинтересованных жителей Кыштыма приглашаем в группу «ВКонтакте»: https://vk.com/osobiy_put. А также центр с недавнего времени имеет свой официальный сайт: https://osobiy-put.ru/