Гранты губернатора выделены на пять кыштымских проектов

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В пятницу, 25 сентября, были выбраны победители гранта губернатора Челябинской области. Пять из них представлены Кыштымским городским округом.

Клуб спортивного ориентирования «Роза ветров», который работает на базе спортивно-туристического центра «Провинция», представил проект «Изучай две части света в одном походе». Он подразумевает создание первого протяжённого туристского маршрута (более 40 км) в окрестностях Кыштыма: разработку маршрута и навигации, дизайн-проект информационных конструкций, печать карт и многое другое. Сумма гранта составила 470 тысяч рублей. Срок реализации – до октября 2021 года.

Центр помощи детям с ограниченными возможностями здоровья «Особый путь» также стал победителем с проектом «Особый путь стирает грани». Он направлен на диагностику, коррекционные и оздоровительно-развивающие занятия для детей и рассчитан на шесть месяцев.

Культурно-просветительский центр «Бюро Усадьба» с проектом «Усадьба: времена и эпохи» создан для жителей и гостей города. Реализация планируется путем создания цикла тематических кинозарисовок (художественных зарисовок) на территории Ансамбля усадьбы заводовладельца «Белый дом».

Благотворительный фонд «Милосердие» тоже получит грант. Проект «Я бы в блогеры пошел, пусть меня научат» создан для воспитанников центров помощи детям Кыштыма, Карабаша и Каслей.

Как рассказал сайту «КР» руководитель благотворительного фонда Михаил Кирпичёв, ребята научаться выражать свои мысли и будут рассказывать о новостях из своей жизни на личных страницах в социальных сетях и на сайтах. Для детей 5-9 лет будут закуплены альбомы для рисования, в которых они будут рисовать свои «репортажи». Школьники 10-14 лет под руководством тьютора издадут электронную газету. Подростки 14 - 18 лет смогут вести персональный блог (также под руководством тьютора). По итогам работы планируется провести фестиваль и наградить лучших блогеров.

На базе Центра детского юношеского технического творчества функционирует студия моды «Егоза», оснащенная швейными, трикотажными и вышивальными машинами. Планируется, что ученицы 8-11 классов будут шить изделия для благотворительных целей. Этот проект фонда поддержки и развития дополнительного образования также в числе победителей и получил грант.