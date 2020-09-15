В Кыштыме открывается проект для детей с ограниченными возможностями здоровья

Сегодня, 11:22 Категория: Образование

150

0

В студии детского творчества и развития «АБВГДейка» в Кыштыме разработали проект «Хочу дружить» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Старт намечен на 20 октября.



В рамках социального проекта в течение месяца для особых ребят пройдут тренинги «Детско-родительские отношения», «Учусь играть», мастер-классы «Арт-терапия с ребёнком ОВЗ», «Открытка для мамы», игровая программа «Хочу дружить», встреча родителей «За чашкой чая», запланировано посещение музея.



– Занятия будут проходить два раза в неделю в дневное время, – сказала сайту «КР» руководитель студии детского творчества и развития «АБВГДейка» Гузель Переверова. – Участие в проекте абсолютно бесплатное. Поэтому мы приглашаем принять в нём участие всех, кто в этом нуждается.



Родители особых детей могут записать на участие в проекте по телефонам: 8-908-055-11-26 и 8-951-448-05-79.