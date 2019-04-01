Школьники Кыштыма изменят город к лучшему

Автор: КР от Сегодня, 12:13 Категория: Общество

В этом году на конкурс социально значимых проектов «Изменим наш город к лучшему», который проводит Русская медная компания, подали заявки пять учебных заведений Кыштымского городского округа. Они подготовили шесть проектов.

Спортивную и туристическую площадки хотели бы установить на своих пришкольных территориях ученики третьей и вечерней школ. Проект Дома детского творчества предполагает создание технической лаборатории «Аниматориум», оснащённой современным оборудованием. Цель данного проекта – популяризации технического творчества для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Благоустройство пришкольной территории – тема проекта учеников средней школы №2. Напомним, в рамках социального партнёрства между администрацией Кыштымского городского округа и Русской медной компании в этом году здесь начнётся строительство нового школьного стадиона.

Центр детско-юношеского технического творчества (ЦДЮТТ) представил сразу два проекта. По первому на базе учреждения предполагается создание дизайн-студии, где дети смогли бы получать профориентационные услуги, предпрофессиональное образование по дизайну комфортной городской среды.

По второму проекту воспитанники ЦДЮТТ предлагают установить на скамейках экстренные солнечные зарядки телефонов в парках города. Предполагается, что они станут местом встречи и общения молодёжи.

Как сказали сайту «КР» в управлении по делам образования Кыштымского городского округа, итоги конкурса будут подведены в конце апреля. В этом году сумма денег выделяемых Русской медной компанией на реализацию лучшего проекта увеличена на 50 тысяч рублей и составит 300 тысяч рублей.