ПЯТЬ причин купить сегодняшний номер газеты «Кыштымский рабочий»

Сегодня, 08:54 Категория: Общество

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– «Главное – все живы» – статья о том, как неравнодушный житель Кыштыма кинулся к горящему дому на улице К. Либкнехта, чтобы спасти оставшегося внутри ребёнка…

– «Готовимся к Крещению» – в этом году в Кыштыме крещенская купель будет организована на новом месте. Где именно? Читайте сегодня в «КР».

– По просьбам читателей опубликованы лунный посевной календарь на 2021 год и лунный календарь садово-огороднических работ

– «Лёд закаляет характер» – журналист Светлана Кулёва знакомит читателей с Артёмом Анисимовым. В свои 12 лет он – член областной Федерации хоккея. Этим материалом мы начинаем новый проект на страницах газеты "Наши дети".

– «Изменения в законодательстве». Опытный практикующий юрист Иляна Тыкман сделала обзор изменений в законодательстве, которые вступили в силу с начала 2021 года.

И ещё много-много интересного и полезного, например, сравнение цен в сетевых магазинах, вы найдёте на страницах сегодняшнего номера «Кыштымского рабочего»!