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ПЯТЬ причин купить свежий номер газеты «Кыштымский рабочий»

Сегодня, 08:46 Категория: Общество
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В сегодняшнем номере «Кыштымского рабочего»:

 

Из-за пандемии кыштымская пенсионерка, которая ещё в июне сломала ногу, до сих пор не может попасть на операцию в центр Илизарова в Кургане

 

– Страницы истории. Научный сотрудник музея представляет на страницах нашей газеты очередной отрывок из рукописи о жизни кыштымцев в XIX веке

 

Эксклюзивное интервью с «озёрской шпионкой» Надеждой Кутеповой, которая влюблена в Кыштым, но уже несколько лет вынуждена жить во Франции

 

Где в Кыштыме дешевле купить сахар, масло и другие продукты питания? Обзор цен в магазинах

 

– В Кыштыме торжественно открыта экологическая тропа «Сугомакская пещера».

 

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Теги: Газета Кыштымский рабочий свежий номер анонс

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