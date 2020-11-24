ПЯТЬ причин купить свежий номер газеты «Кыштымский рабочий»
Сегодня, 08:46 Категория: Общество
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В сегодняшнем номере «Кыштымского рабочего»:
– Из-за пандемии кыштымская пенсионерка, которая ещё в июне сломала ногу, до сих пор не может попасть на операцию в центр Илизарова в Кургане
– Страницы истории. Научный сотрудник музея представляет на страницах нашей газеты очередной отрывок из рукописи о жизни кыштымцев в XIX веке
– Эксклюзивное интервью с «озёрской шпионкой» Надеждой Кутеповой, которая влюблена в Кыштым, но уже несколько лет вынуждена жить во Франции
– Где в Кыштыме дешевле купить сахар, масло и другие продукты питания? Обзор цен в магазинах
– В Кыштыме торжественно открыта экологическая тропа «Сугомакская пещера».