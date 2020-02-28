В Кыштыме матери с тремя и четырьмя детьми получат право выхода на пенсию досрочно

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С 2019 года в силу вступили изменения в пенсионном законодательстве, среди которых – увеличение общеустановленного пенсионного возраста (65 лет для мужчин, 60 лет – для женщин) и возникновение права выхода на пенсию на два года раньше для граждан с большим страховым стажем (42 года для мужчин и 37 лет – для женщин).

Вместе с тем положения закона устанавливают более ранний выход на пенсию для многодетных матерей. Матери с тремя и четырьмя детьми впервые получают право выхода на пенсию досрочно.

Женщина с тремя детьми сможет выйти на пенсию в 57 лет, то есть на три года раньше нового пенсионного возраста. Если детей четверо – пенсию назначат в 56 лет.

Как сообщили сайту «КР» в кыштымском управлении пенсионного фонда, в нашем городе в ближайшие пять лет ожидается досрочный выход на пенсию пяти матерей, имеющих троих детей, а также десять женщин, воспитавших четверых детей.

При этом пенсия по-прежнему будет назначаться досрочно матерям с пятью и более детьми. Эти многодетные матери, как и прежде, будут выходить на пенсию в 50 лет. В Кыштыме сегодня такую досрочную страховую пенсию получают 84 женщины.