ПЯТЬ причин купить свежий номер газеты «Кыштымский рабочий» от 20 ноября:
Сегодня, 08:31 Категория: Общество
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– Кыштымский бизнесмен и депутат Виталий Прохоров пришёл на помощь медикам и на личном автомобиле доставляет их к пациентам
– «Говорим правильно» – тематическая страница, которую ведёт преподаватель русского языка и культуры речи Светлана Кулёва
– Как турфирмы Кыштыма переживают пандемию коронавируса?
– Заключённый ИК-10 победил в конкурсе православной живописи. С нашей газетой он поделился своими откровениями.
– Кыштымские краеведы вновь делятся интересными фактами из жизни одного из районов нашего города – Шуранки