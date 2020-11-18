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ПЯТЬ причин купить свежий номер газеты «Кыштымский рабочий» от 20 ноября:

Сегодня, 08:31 Категория: Общество
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– Кыштымский бизнесмен и депутат Виталий Прохоров пришёл на помощь медикам и на личном автомобиле доставляет их к пациентам

 

«Говорим правильно» – тематическая страница, которую ведёт преподаватель русского языка и культуры речи Светлана Кулёва

 

– Как турфирмы Кыштыма переживают пандемию коронавируса?

 

Заключённый ИК-10 победил в конкурсе православной живописи. С нашей газетой он поделился своими откровениями.

 

Кыштымские краеведы вновь делятся интересными фактами из жизни одного из районов нашего города – Шуранки

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Теги: Кыштымский рабочий газета свежий номер

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