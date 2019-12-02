Стихи кыштымского поэта опубликованы в одесском журнале

Автор: КР от Сегодня, 08:18 Категория: Культура

Полтора десятка стихотворений кыштымского автора Александра Петрушкина появились на страницах последнего в этом году ежеквартальника «Южное сияние».

Это литературно-художественный журнал, который знакомит читателей с творчеством малоизвестных, но талантливых поэтов и прозаиков. Подборка произведений жителя нашего города опубликована под общим названием «Только атомом единым». В своих стихах Александр размышляет о бренности жизни и смысле бытия, о месте под Солнцем.

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