Анонс свежего номера газеты

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ПЯТЬ причин купить завтра, 13 ноября,

свежий выпуск газеты «Кыштымский рабочий»

В номере:

– Бесплатные лекарства для лечения COVID-19. Кому они положены и как их получить?

– Команда-чемпион. Кыштымские кадеты вновь стали победителями областной спартакиады «Юный спасатель»

– В Кыштыме заболеваемость ОРВИ в десять с лишним раз (!) выше, чем была в прошлом году. О причинах небывалого всплеска рассказали в центре гигиены и эпидемиологии

– Что думают кыштымцы о дистанционном обучении школьников и грозит ли оно возвращением?

– А на десерт предлагаем уже полюбившуюся нашим читателям рубрику «Приколы от Николы», в которой заботливая и творческая мама Маргарита Карачёва записывает истории, рассказанные её четырёхлетним сыном.