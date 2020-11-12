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Анонс свежего номера газеты

Сегодня, 15:46 Категория: Общество
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ПЯТЬ причин купить завтра, 13 ноября,

свежий выпуск газеты «Кыштымский рабочий»

 

В номере:

Бесплатные лекарства для лечения COVID-19. Кому они положены и как их получить?

Команда-чемпион. Кыштымские кадеты вновь стали победителями областной спартакиады «Юный спасатель»

В Кыштыме заболеваемость ОРВИ в десять с лишним раз (!) выше, чем была в прошлом году. О причинах небывалого всплеска рассказали в центре гигиены и эпидемиологии

Что думают кыштымцы о дистанционном обучении школьников и грозит ли оно возвращением?

– А на десерт предлагаем уже полюбившуюся нашим читателям рубрику «Приколы от Николы», в которой заботливая и творческая мама Маргарита Карачёва записывает истории, рассказанные её четырёхлетним сыном.

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Теги: Кыштымский рабочий газета Кыштым свежий номер ковид кадеты

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