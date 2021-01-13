В Кыштыме 47 семей получили ключи от новых квартир

Вчера, 14:00 Категория: Общество

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В муниципалитете продолжается реализация региональной адресной программы «Переселение в 2019-2025 годах граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области» в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».

«Новая квартира – лучший подарок к старому Новому году». Такими эмоциями поделились новосёлы, собравшиеся в минувшую среду около новостройки на улице Гагарина на Каолиновом. На вручение ключей были приглашены 47 семей, проживающих в домах № 4 и № 9 на улице Вайнера, а также в доме № 1 на улице Калинина.

– Я больше 20 лет прожила на Вайнера, – говорит Ирина Исламова, приглашая в свою новую квартиру соседей и представителей администрации Кыштымского городского округа. Окинув взглядом жильё, довольно улыбается. – Как же тут светло, замечательно! И удобно, что буду жить на первом этаже. А ещё здорово, что в этом доме электрические плиты. К газовым я с опаской отношусь.

Её соседка Наталия Новикова тоже переедет в новую пятиэтажку с улицы Вайнера. Она уже привезла с собой несколько пакетов вещей, а первым в новый дом запустила красивого чёрного кота по кличке Черныш.

– Мне досталась квартира на пятом этаже, – делится впечатлениями Наталия Новикова. – И это была моя мечта! Никто сверху топать не будет. По профессии я строитель, могу сказать: квартиры сделаны очень даже неплохо. Просторная кухня, большой коридор. Спасибо всем, кто помог нам переехать из старых ветхо-аварийных домов.

Новосёлов поздравила глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева. Помимо комплектов ключей от новых квартир и пакета документов, им вручили цветы.

– Сложности с переселением были очень большие, – комментирует глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева. – Связаны они были с тем, что своевременно дома не были переданы муниципалитету. Кроме того, на них отсутствовала техническая документация. Мы предметно занимались этим вопросом. В этом году продолжим строительство домов под переселение жителей Коноплянки и некоторых других районов. Нам выделены средства из федерального и областного бюджетов на строительство домов по программе переселения граждан из ветхо-аварийного жилья. Финансирование предусмотрено не только на 2021, но и на 2022 год, причём в большей доле. Это позволит нам реализовать программу, которую мы наметили несколько лет назад.

Только в прошлом году под переселение из аварийного жилья было предоставлено 86 жилых помещений в новостройках. Всего же за последнее десятилетие из ветхого жилья переселено 379 семей, расселено 36 домов. В планах на нынешний год – не опустить взятую планку, которая, стоит отметить, одна из самых высоких среди муниципалитетов Челябинской области.