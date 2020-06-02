В Кыштыме жильцов ветхо-аварийных домов переселяют в новостройки

Сегодня, 16:17 Категория: Общество

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Фото с сайта adminkgo.ru

В Кыштыме жильцы аварийных двухэтажек на улицах Вайнера,11, Булдымская,14 и Ст. Графитовая, 2, построенных больше 80 лет назад, переезжают в новостройки. Всего в эти дни новоселье отметят 70 кыштымцев, среди которых пенсионеры и семьи с детьми. Ветхие двухэтажки пойдут под снос. Новые дома находятся на улице Гагарина, 4г в микрорайоне Каолиновый и на улице Дальняя, 7а в районе Дальней Дачи. Квартиры с чистовой отделкой, сантехникой, плитой.

Расселение проводится в рамках областной адресной программы «Переселение в 2019-2025 годах граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области» национального проекта «Жильё и городская среда». Во второй половине июня ожидается переезд ещё 12 семей из дома по улице Вайнера,6. Об этом сообщается на сайте администрации Кыштымского городского округа.

По словам начальника жилищного отдела администрации КГО Евгении Лапшенковой, до конца года планируется переселить жильцов из домов на улице Вайнера, 9 и 4, а также на улице Калинина, 1. Ещё одну многоэтажку для переселения граждан из аварийного жилищного фонда построят в микрорайоне Каолиновый.

В этом году в Челябинской области значительно увеличено финансирование программы расселения из аварийного жилья, регион получил дополнительные средства в размере 454 миллионов рублей от Фонда содействия реформированию ЖКХ. Всего в 2020 году на расселение аварийных домов в регионе направят крупную сумму – 2,3 миллиарда рублей.

