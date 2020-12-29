В Кыштыме дети-сироты получили ключи от новых квартир

4-01-2021, 14:22 Категория: Общество

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Сегодня возле новостройки на улице Гагарина было оживлённо. Несмотря на довольно морозное утро, здесь собрались молодые люди. Для семерых жителей Кыштыма из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, свершилось настоящее новогоднее чудо – парни и девушки получили ключи от собственных квартир.

Они обзавелись собственной крышей над головой в новой пятиэтажке на Каолиновом. К слову, приобретение квартир для детей, оставшихся без родительской заботы, исключительно в новостройках с полным благоустройством – это принципиальная позиция главы Кыштымского городского округа Людмилы Шеболаевой. Она в этот день лично вручила ключи и документы молодым людям.

– Новая квартира – это всегда новая жизнь, – обратилась к виновникам торжества Людмила Александровна. – Живите достойно, не совершайте ошибок. Дом новый, тёплый. Вокруг пока не выполнено благоустройство, но как только погодные условия позволят, территория будет заасфальтирована.

Получив ключи, новосёлы отправились в своё жильё. Для каждого администрация округа приобрела однокомнатные квартиры площадью по 32 квадратных метра каждая. В помещениях уже установлены счётчики и сантехника, выполнен косметический ремонт.

Супруги Ксения и Андрей Маслиховы ждали новоселья два года. Совсем скоро они вместе с двухлетним сынишкой переедут в собственное жильё, да ещё и с видом на сосновый бор.

– Мы очень рады! – не скрывает эмоций Ксения. – И даже хорошо, что квартира нам досталась на первом этаже – с маленьким ребёнком так легче.

Анастасия Гончарова тоже ждала жильё два года и в первые дни 2021-го получила ключи от новой «однушки».

– Это лучший подарок на Новый год, – улыбается девушка. – Спасибо всем, кто помог нам приблизить мечту о собственной квартире. У меня ребёнку полтора года, и совсем скоро мы переедем в этот новый дом.

По словам начальника жилищного отдела администрации Кыштымского городского округа Евгении Лапшенковой, в этом месяце ключи от новых квартир получат ещё семь детей-сирот. Всего же, начиная с 2010 года, в Кыштыме детям – сиротам приобретено в новостройках 78 квартир с полным благоустройством. Кроме того, в январе в новостройку на улице Гагарина переедут и 47 семей из аварийного жилищного фонда. Новоселье справят жильцы домов № 4 и № 9 на улице Вайнера и дома № 1 на улице Калинина.