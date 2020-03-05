В Челябинской области на два года раньше планируется расселить аварийный жилищный фонд

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Фото пресс-службы Минстроя России

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев на рабочей встрече в Минстрое России обсудили реализацию в регионе национального проекта «Жильё и городская среда» и федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология».

Губернатор доложил, что в 2020 году на территории области в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» должно быть введено один миллион 753 тысяч квадратных метров жилья – рост показателя по сравнению с прошлым годом составляет 20 процентов.

В ходе беседы Алексей Текслер обозначил, что определенные нацпроектом задачи по расселению аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 2017 года, Челябинская область выполнит на два года раньше: в 2023 году, а не к 2025 году, как планировалось, жилищные условия улучшат более десяти тысяч южноуральцев. Поэтому ведётся параллельная работа по созданию программы расселения аварийного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года, а это порядка 140 тысяч квадратных метров.

– Другое направление – развитие уже застроенных территорий. Есть возможность получить дополнительное финансирование из федерального бюджета. Программа ликвидации аварийного жилья будет пересекаться с проектами по развитию территорий с устаревшим жилым фондом, в рамках которых Фонд содействия реформированию ЖКХ дополнительно финансирует 25 процентов затрат застройщика. Мы этим начали заниматься, – добавил Алексей Текслер.

На встрече с министром губернатор акцентировал, что у Челябинской области есть возможности направлять дополнительные средства на реализацию проекта «Чистая вода». Владимир Якушев поддержал инициативу и заявил, что министерство рассмотрит дополнительные заявки от региона.

Минстрой РФ в текущем году запускает программу «60+», в рамках которой будет выделяться федеральное финансирование на модернизацию коммунальной инфраструктуры с износом свыше 60 процентов. Пять пилотных территорий для её реализации уже определены, но Алексей Текслер и Владимир Якушев договорились, что Челябинскую область также рассмотрят как возможного участника проекта.