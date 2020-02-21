В Кыштыме детям-сиротам вручили ключи от новых квартир

Сегодня, 14:11 Категория: Общество

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Сегодня девять кыштымских детей-сирот, состоящие в очереди на получение жилья с 2017 и 2018 годов, получили ключи от квартир-студий в новостройке на улице Гагарина в микрорайоне Каолиновом.

Как сказали сайту «КР» в жилищном отделе администрации Кыштымского городского округа, во всех квартирах выполнен косметический ремонт. В течение пяти лет новосёлы будут жить в новом жилье на основании договоров найма помещений для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Затем недвижимость можно будет оформить в собственность.

На сегодняшний день в Кыштымском городском округе в очереди на получение жилья состоит ещё 15 совершеннолетних детей-сирот.