Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

В Кыштыме детям-сиротам вручили ключи от новых квартир

Сегодня, 14:11 Категория: Общество
518
0

Сегодня девять кыштымских детей-сирот, состоящие в очереди на получение жилья с 2017 и 2018 годов, получили ключи от квартир-студий в новостройке на улице Гагарина в микрорайоне Каолиновом.

 

Как сказали сайту «КР» в жилищном отделе администрации Кыштымского городского округа, во всех квартирах выполнен косметический ремонт. В течение пяти лет новосёлы будут жить в новом жилье на основании договоров найма помещений для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Затем недвижимость можно будет оформить в собственность.

 

На сегодняшний день в Кыштымском городском округе в очереди на получение жилья состоит ещё 15 совершеннолетних детей-сирот.

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым новостройка дети-сироты квартиры

Похожие публикации:

В Кыштыме дети-сироты получили ключи от квартир

В Кыштыме детям-сиротам вручат ключи от новых квартир

В Кыштыме жильё для детей-сирот проверяли заместитель областного прокурора и уполномоченный по правам ребёнка

Сирот обеспечили квартирами-студиями

Стоимость жилья для сирот оказалась выше расчётной

Комментарии:

Добавить