Алексей Текслер провёл областное совещание с главами муниципалитетов

Вчера, 09:06 Категория: Общество

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Обсуждались итоги работы региональных и муниципальных служб в новогодние каникулы, а также текущие задачи.

Длинные выходные прошли без ЧП. Были небольшие инциденты в ЖКХ в некоторых территориях, ряд резонансных ДТП, но жертв и пострадавших меньше, чем в прошлом году. Был обеспечен надлежащий контроль за проблемными семьями, благодаря чему удалось избежать трагедий с участием детей. Также не зарегистрировано происшествий на водных объектах региона. Не произошло роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Поручения Алексея Текслера главам муниципалитетов:

-В регионе начинается масштабная прививочная кампания от ковида. Губернатор поручил главам помочь в организации работы по вакцинации населения, чтобы не возникло очередей.

-Алексей Текслер подчеркнул важность своевременного разъяснения жителям отмены отдельных ограничений и напомнил, что режим повышенной готовности в регионе действует бессрочно – до его отмены отдельным решением. А значит, использование средств индивидуальной защиты, социальная дистанция, запрет на проведение в организациях общественного питания зрелищно-развлекательных мероприятий, норма «65+» продолжают действовать:

– Глав прошу смотреть внимательно нормативную базу, – сказал губернатор. – Обращаю внимание: мы в ближайшее время никаких изменений режима не планируем.

Кроме того, глава региона поручил на особый контроль взять работу источников теплоснабжения в связи с усилением морозов в регионе. А также:

-В связи с трагическим случаем в Екатеринбурге, когда на пожаре в многоквартирном доме погибли 8 человек, поручено усилить профилактическую работу с населением, провести совещания с ответственными лицами управляющих организаций, ТСЖ, а в районах малоэтажной застройки – с представителями квартальных и уличных комитетов, проверить на соблюдение требований противопожарной безопасности садоводческие товарищества.

-Необходимо обеспечить безопасность крещенских купаний, богослужения в храмах также должны проходить с соблюдением всех профилактических мер. На всех объектах будет организовано дежурство экстренных служб.

-Отработать взаимодействие с управляющими организациями и ТСЖ по вывозу новогодних ёлок. Оставлять деревья можно на контейнерных площадках как крупногабаритные отходы. Их будут своевременно вывозить и утилизировать.

Алексей Текслер напомнил главам муниципалитетов, которые передали ряд полномочий по строительству и ремонту дорог, благоустройству, реализации проекта «Комфортная городская среда», электро-, водо- и теплоснабжению на уровень поселений, что ответственность всё равно лежит на них.

– Спрашивать за положение дел в территориях буду с вас. Главы отвечают за все, что происходит в поселениях, – подчеркнул губернатор.

На постоянном контроле – уровень цен на основные продукты питания в торговых сетях. Они отслеживаются регулярно, в случае выявления роста цен привлекается УФАС. По ряду позиций продуктового ассортимента введен предельный уровень надбавки.