Губернатор Алексей Текслер поручил главам обеспечить безопасность жителей во время новогодних праздников

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Губернатор провёл последнее в уходящем году областное совещание с руководителями муниципальных образований региона и призвал глав проконтролировать в своих территориях соблюдение всех профилактических мер, включая масочный режим и социальную дистанцию из-за пандемии коронавируса. Усилия, в первую очередь в сфере здравоохранения, дают результат.

По данным Кыштымской городской больницы имени А. П. Силаева, в последнее время наблюдается постепенное снижение числа как госпитализаций пациентов с коронавирусом, так и вызовов неотложной и скорой медицинской помощи. За всё время пандемии 185 жителей Кыштымского округа переболели новой коронавирусной инфекцией.

Также работают и ограничительные меры.

– Эпидситуация в регионе остается стабильной, оснований усиливать ограничения нет, и власти региона не планируют это делать, – подчеркнул Алексей Текслер.

Политика области – находить баланс между здоровьем людей и экономикой. В результате:

-экономическая ситуация нормализуется, экономика восстанавливается;

-прогнозируемый индекс промышленного производства по итогам 2020 года составит примерно 98-99% к уровню 2019 года (незначительное снижение);

-прогнозируемый спад ВРП – 2,5-2,6% к уровню прошлого года (лучше, чем в целом по стране).

Среди приоритетных задач – обеспечение безопасных условий для жителей области в период новогодних праздников.