Губернатор Алексей Текслер в режиме ВКС провёл совещание с членами правительства и главами муниципалитетов

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В первую очередь Алексей Текслер поднял тему распространения коронавирусной инфекции в регионе. Губернатор вновь обозначил главам необходимость следить за соблюдением мер профилактики в территориях. Это позволит бизнесу продолжать работу в обычном режиме, избежать дополнительных ограничений.

Отдельно вопросы были адресованы руководству Троицкого городского округа, Брединского и Коркинского районов. Именно по этим территориям поступает значительное число обращений граждан в социальных сетях. В основном они касаются медицинского обслуживания, нехватки транспорта для врачей и соблюдения мер безопасности.

Алексей Текслер дал главам территорий два дня на устранение претензий.

Ещё одно важное поручение главы региона – провести комплексную проверку газового оборудования. В последнее время случилось несколько аварий с газовым оборудованием, которые привели к пожарам и человеческим жертвам.

В комиссии по проверке газового оборудования войдут специалисты министерства строительства и инфраструктуры региона, Ростехнадзора, МЧС и полиции, а также главы территорий.

В срок до 1 января 2021 года:

- должен быть составлен реестр организаций и жильцов, где используется газовое оборудование, особое внимание следует уделить семьям из групп риска;

- все оборудование должно пройти проверку. Выявленные нарушения необходимо устранить.

Следующее поручение – обеспечить готовность дорожной и коммунальной техники к зиме и снегопадам. Все ресурсы должны на 100% находиться в режиме повышенной готовности.

По итогам своих поездок губернатор дал поручение главам территорий провести работу с подрядчиками на строительных объектах, где фиксируется отставание от графика.

Также Текслер напомнил главам, что до Нового года осталось 43 дня и, несмотря на пандемию, необходимо создать южноуральцам праздничное настроение, украсить территории новогодней иллюминацией.