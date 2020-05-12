В Челябинской области продолжается подготовка к летней оздоровительной кампании

Сегодня, 16:10 Категория: Общество

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в режиме видеоконференцсвязи провёл областное совещание с главами муниципалитетов. Один из обсуждаемых вопросов – летняя оздоровительная кампания, подготовка к которой продолжается.

– Главам муниципалитетов необходимо готовиться совместно с региональным министерством образования и науки к летней детской оздоровительной кампании. Напомню, мы её не отменяем. Решение будем принимать, исходя из эпидемиологической ситуации. Вопрос летнего оздоровления наших детей – крайне важный, актуальный, – сказал Алексей Текслер.

Сроки начала летней оздоровительной кампании будут определяться с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки. Открытие лагерей рекомендовано осуществлять только при условии отсутствия регистрации случаев заболеваний коронавирусной инфекции COVID-19 на территории муниципального образования либо отсутствии заболеваний в течение не менее 14 дней с даты регистрации последнего случая.