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В Челябинской области продолжается подготовка к летней оздоровительной кампании

Сегодня, 16:10 Категория: Общество
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в режиме видеоконференцсвязи провёл областное совещание с главами муниципалитетов. Один из обсуждаемых вопросов – летняя оздоровительная кампания, подготовка к которой продолжается.

Главам муниципалитетов необходимо готовиться совместно с региональным министерством образования и науки к летней детской оздоровительной кампании. Напомню, мы её не отменяем. Решение будем принимать, исходя из эпидемиологической ситуации. Вопрос летнего оздоровления наших детей – крайне важный, актуальный,сказал Алексей Текслер.

Сроки начала летней оздоровительной кампании будут определяться с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки. Открытие лагерей рекомендовано осуществлять только при условии отсутствия регистрации случаев заболеваний коронавирусной инфекции COVID-19 на территории муниципального образования либо отсутствии заболеваний в течение не менее 14 дней с даты регистрации последнего случая.

 

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Теги: Кыштым Алексей Текслер Летняя оздоровительная кампания Подготовка детского отдыха Губернатор Челябинской области

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