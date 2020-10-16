Губернатор Алексей Текслер провёл совещание с главами муниципалитетов и членами регионального правительства

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Совещание состоялось в режиме видеоконференцсвязи. Глава Южного Урала определил первоочередные задачи, стоящие перед органами исполнительной власти.

С 1 октября в регионе стартовал осенний призыв, более трёх тысяч южноуральцев должны отправиться в ряды Российской Армии. Алексей Текслер поставил задачу главам обеспечить выполнение плана по призыву, также поручил обеспечить призывные пункты средствами индивидуальной защиты – масками, бахилами, перчатками, средствами дезинфекции.

Завершается уборочная кампания, обработано 96% посевов, в активной стадии заготовка кормов. Губернатор поставил задачу главам сельскохозяйственных районов использовать до конца все возможности – до полного завершения сезона заготовки кормов.

«Снег, как водится, для некоторых выпадает неожиданно, и первый снегопад часто приводит к проблемам на дорогах» – подчеркнул Текслер и поставил задачу начать уже сейчас подготовку дорожной отрасли к зимнему периоду. Все контракты должны быть заключены, проверена готовность подрядчиков по состоянию техники, запчастей, ГСМ.

В ближайшее время Алексей Текслер утвердит дорожную карту, в которой собран комплекс мероприятий по улучшению инвестиционного климата в регионе и достижению показателей Национального Рейтинга. Перед главами муниципалитетов поставлена задача оказывать поддержку инвесторам в подборе и предоставлении земельных участков для реализации инвестпроектов, сокращать сроки оформления документов.