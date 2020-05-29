В Челябинской области продлён режим повышенной готовности

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер продлит режим повышенной готовности в регионе до 15 июня 2020 года, документ будет подписан в ближайшие дни.

– Мы видим статистику. У нас сегодня существенный прирост диагностированных коронавирусом. Очевидно, что ситуация остаётся неспокойной, – подчеркнул Алексей Текслер.

В зависимости от ситуации с распространением коронавируса в регионе, даже в режиме повышенной готовности, будет рассматриваться вопрос поэтапного снятия ограничений.