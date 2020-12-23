Алексей Текслер объявил 31 декабря выходным днём в Челябинской области

Вчера, 15:46 Категория: Общество

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Об этом губернатор заявил сегодня, 24 декабря, на итоговой пресс-конференции.

– По предложению президента и «Единой России» сегодня я подписал документ об объявлении в Челябинской области 31 декабря праздничным, выходным днём. Так что наши жители вместе со всей страной – я уверен, что вся страна поддержит предложение президента – смогут спокойно провести предновогодний день в домашней обстановке, – сообщил Алексей Текслер.