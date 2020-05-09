В Челябинской области режим самоизоляции продлён до 31 мая

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Губернатор Алексей Текслер продлил действие режима самоизоляции в Челябинской области до 31 мая. Об этом он заявил во время прямого эфира в Instagram после обращения президента Владимира Путина к нации. Глава государства отменил всеобщий режим нерабочих дней, но оставил за главами регионов возможность действовать на своё усмотрение, в зависимости от обстановки с заболеваемостью коронавирусом.

– Ситуация у нас напряженная в регионе, количество выявляемых случаев инфекции высокое. У нас 1232 случая в регионе за все время, в том числе 94 за последние сутки. Динамика прироста в среднем выше, чем по стране, – сказал Алексей Леонидович.

Губернатор отметил, что школьники и студенты с 12 мая продолжат учиться дистанционно, в том числе и выпускники.