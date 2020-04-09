Губернатор Алексей Текслер самоизолировался в связи с подтверждением коронавируса у его пресс-секретаря

Сегодня, 11:48 Категория: Общество

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Сегодня, 9 апреля, губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что уходит на самоизоляцию в связи с тем, что у его пресс-секретаря подтвердилась новая коронавирусная инфекция.

– У Сергея Зюся подтверждён диагноз коронавируса. Только что пришли результаты из «Вектора». Я должен уйти на самоизоляцию, буду соблюдать режим здесь, на рабочем месте, регионом продолжу управлять, – заявил Текслер. – Все, кто был в контакте с Сергеем, сдали анализы, они были отрицательные. Но всё равно, учитывая инкубационный период, надо будет сдать ещё один анализ чуть позже.

По его словам, правительство Челябинской области не будет уходить на самоизоляцию.

В Челябинской области, по данным на 9 апреля на 8:00, до того, как была озвучена информация по Зюсю, было 32 диагноза коронавируса. Десять пациентов выздоровели и выписаны. Условно положительные результаты за сутки выявлены у двух человек.