Жители Кыштыма будут работать в последний день уходящего года

Автор: КР от Сегодня, 16:39 Категория: Общество

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассмотрел просьбу жителей региона сделать последний день года выходным. Он принял решение оставить 31 декабря рабочим днём, но официально сократить его на один час.

Кроме того, работодателям оставлена возможность индивидуально подойти к формированию графиков подчинённых. В областном правительстве порекомендовали руководителям применить гибкий подход и самим решить, кого, когда и в какое время отпускать с работы. Это не будет считаться нарушением трудового законодательства.

В правительстве региона обсудили вопрос о переносе рабочего дня с 31 декабря на субботу, 28 декабря. По мнению чиновников это будет нецелесообразно, так как именно в эти выходные будут проводиться итоговые приготовления к празднику.