В Челябинской области изменят программу праздничных мероприятий ко Дню Победы
Сегодня, 10:39 Категория: Общество
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер прокомментировал решение президента России Владимира Путина о переносе праздничных мероприятий ко Дню 75-летия Победы на более поздний срок.
Программа областных торжеств к юбилею Победы также будет скорректирована.
Решение о дате проведения праздничных мероприятий будет принято позже, основываясь на программе общегосударственных мероприятий и эпидемиологической ситуации в области.
Система поддержки ветеранов войны и тружеников тыла в регионе работает на постоянной основе, в период коронавируса – с особой тщательностью.
– День Победы – священный праздник для всех жителей нашей страны. И 9 мая он будет отмечаться в каждой семье. Но массовые мероприятия, такие, как парад Победы, шествие Бессмертного полка, концерты, будут перенесены на более поздний срок. Мы проведем их со всей торжественностью, как только улучшится эпидемиологическая ситуация, – подчеркнул Алексей Текслер.