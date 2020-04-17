В Челябинской области изменят программу праздничных мероприятий ко Дню Победы

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер прокомментировал решение президента России Владимира Путина о переносе праздничных мероприятий ко Дню 75-летия Победы на более поздний срок.

Программа областных торжеств к юбилею Победы также будет скорректирована.

Решение о дате проведения праздничных мероприятий будет принято позже, основываясь на программе общегосударственных мероприятий и эпидемиологической ситуации в области.

Система поддержки ветеранов войны и тружеников тыла в регионе работает на постоянной основе, в период коронавируса – с особой тщательностью.

– День Победы – священный праздник для всех жителей нашей страны. И 9 мая он будет отмечаться в каждой семье. Но массовые мероприятия, такие, как парад Победы, шествие Бессмертного полка, концерты, будут перенесены на более поздний срок. Мы проведем их со всей торжественностью, как только улучшится эпидемиологическая ситуация, – подчеркнул Алексей Текслер.