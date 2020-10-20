В Челябинской области снижается количество госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией

Сегодня, 11:17 Категория: Медицина

74

0

Вчера, 19 октября, первый заместитель губернатора Ирина Гехт провела пресс-конференцию в режиме онлайн по ситуации с коронавирусом в Челябинской области. Поручение информировать представителей СМИ на регулярной основе о распространении заболевания ранее дал глава региона Алексей Текслер.

Как отметила Ирина Гехт, на протяжении последних двух дней идёт снижение числа госпитализаций больных коронавирусной инфекцией. Почти в полном объёме начала принимать пациентов с диагнозом «ковид-19» больница №8 в Челябинске, открылась госпитальная база в Троицке, а также стационар для долечивания выписанных пациентов в Подовинном Октябрьского района.

В регионе будет увеличено число КТ-исследований лёгких. Так, с сегодняшнего дня, 20 октября, начинает работать кабинет компьютерной томографии на базе горбольницы №1 Челябинска, увеличивают время работы аналогичные кабинеты в больницах №№6 и 9.

– За счёт этого, думаем, сможем увеличить число исследований до полутора тысяч в сутки, что является очень высоким показателем, – подчеркнула Ирина Альфредовна.