Алексей Текслер поручил главам муниципалитетов лично проконтролировать отопительный сезон

Автор: КР от Сегодня, 16:23 Категория: Общество

Сегодня перед началом заседания правительства губернатор Челябинской области Алексей Текслер потребовал от глав муниципальных образований взять под личную ответственность прохождение отопительного сезона в своих территориях.

Кроме того, в связи с крупной коммунальной аварией в военном городке Чебаркуля, где жители остались без горячей воды и отопления, глава региона поручил южноуральскому минстрою проанализировать межведомственное взаимодействие муниципалитетов и Минобороны РФ по подготовке коммунальной инфраструктуры таких территорий к холодам.

– Эта ситуация должна стать уроком для руководителей всех органов власти, муниципалитетов и учреждений на территории области, – отметил Алексей Текслер. – Ещё раз подчеркну важность межведомственного взаимодействия и постоянного мониторинга ситуации в территориях. Министерству строительства и инфраструктуры Челябинской области поручаю проанализировать взаимодействие муниципальных образований с эксплуатационными службами Министерства обороны РФ в части получения паспортов готовности к зиме на территории военных городков Челябинской области. Все главы должны осознать необходимость постоянно контролировать ситуацию на территории своих муниципалитетов. Недопустимо делить жителей по ведомственному принципу: каждый человек, проживающий в Челябинской области, находится в зоне ответственности региональной и муниципальной власти. Прошу это помнить постоянно и руководствоваться этим принципом в повседневной работе.