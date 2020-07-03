В больнице Кыштыма шесть человек проходят лечение от коронавируса

Вчера, 12:07 Категория: Медицина

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За время пандемии коронавирусной инфекции диагноз COVID-19 подтвердился у 40 жителей Кыштыма. Об этом рассказала глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева в своём видеообращении к местным жителям.



В инфекционном отделении кыштымской городской больницы продолжают лечение шесть человек, заражённые коронавирусом, из них четверо – жители Кыштыма. Под медицинским наблюдением остаются 66 человек.



Напомним, губернатор Челябинской области Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности в регионе до 12 июля.



На утро 6 июля в Челябинской области подтверждены 8403 случая заболевания COVID-19 (+138 новых подтверждений за сутки). Всего 5028 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Больных COVID-19 в регионе на данный момент – 3168 человек.



За прошедшие сутки умерло 3 человека:

- постинфарктный кардиосклероз, сердечная недостаточность (COVID-19 сопутствующий) - пациент, 79 лет;

- гнойный менингит, септицемия (COVID-19 сопутствующий) - пациентка, 54 года;

- сахарный диабет, острый инфаркт миокарда (COVID-19 сопутствующий)-пациент, 50 лет.