В Кыштыме снизилось число вызовов скорой и неотложной медицинской помощи

Вчера, 13:00 Категория: Медицина

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Об этом сегодня, второго декабря, сайту «КР» сообщил главный врач Кыштымской центральной городской больницы Игорь Усков.

По его словам, в последнее время отмечается снижение количества вызовов, поступающих в скорую и неотложную медицинскую помощь. За неделю-полторы число вызовов сократилось почти вдвое. Так, на утро 2 декабря «неотложка» приняла за сутки 60 вызовов, а «скорая» – около 70. Хотя ещё несколько дней назад количество выездов по каждому из этих направлений зашкаливало за сотню в сутки.

– Пока говорить о какой-то положительной тенденции приходится очень осторожно, – подчеркнул Игорь Геннадьевич. – Ни в коем случае нельзя расслабляться и пренебрегать элементарными мерами профилактики. Мы призываем всех жителей нашего округа соблюдать масочный режим в общественных местах, при недомогании не заниматься самолечением, а обратиться за помощью к специалистам. Чаще мойте руки, проветривайте помещений, избегайте контакта с заболевшими.