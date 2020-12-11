Житель Кыштыма получил стипендию из рук губернатора Челябинской области

Сегодня, 16:19 Категория: Общество

378

0

Глава региона Алексей Текслер в рамках Молодёжной ассамблеи вручил ежегодные стипендии губернатора и премии им. В.П. Поляничко талантливой молодёжи.

– По традиции, каждый год мы отмечаем самых инициативных и неравнодушных, тех, кто меняет жизнь к лучшему в своем дворе, вузе, городе, регионе, кто достиг значимых высот на избранном пути. Каждый из вас добился успехов в своем деле: в спорте и творчестве, в добровольческой, студотрядовской, поисковой, общественной деятельности. Благодаря вашему труду наша область развивается и движется вперёд. И мы сделаем всё, чтобы молодые южноуральцы имели возможность в полной мере реализовать свой интеллектуальный и творческий потенциал в родной области, на благо Южного Урала и России. Поздравляю всех стипендиатов и лауреатов 2020 года, желаю вам, дорогие друзья, новых успехов и крупных побед! – обратился к присутствующим в зале Алексей Текслер.

53 человека удостоены стипендии губернатора Челябинской области за вклад в развитие молодежной политики на территории региона. В их числе – и кыштымец Даниил Чебурин. Даниил – председатель молодёжной избирательной комиссии Кыштымского городского округа. Активный участник форумных кампаний по направлениям – политика и общественная деятельность.

Кроме того, за активное участие в организации и проведении на территории Челябинской области общероссийского голосования по вопросу одобрения поправок в Конституцию РФ благодарственные письма губернатора Челябинской области получили четыре волонтёра.