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Поздравление губернатора Челябинской области с Рождеством

Вчера, 15:45 Категория: Общество
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Дорогие южноуральцы!

 

Поздравляю вас с праздником Рождества Христова!

 

На протяжении многих веков этот светлый и добрый праздник служит символом духовного единства людей, дарит тепло и радость, надежду и любовь. В Рождестве заложена большая созидательная сила. Мы строим планы на будущее, загораемся новыми идеями и желаем их воплотить в жизнь. Пусть этот добрый настрой поможет преобразить Челябинскую область и нашу страну, изменить к лучшему мир вокруг нас.

 

Желаю вам успехов и благополучия, здоровья и счастья, светлых и радостных дней в Новом году! Пусть неугасимый свет рождественской звезды сопутствуетвам во всех добрых начинаниях.

 

Губернатор Челябинской области А. Л. Текслер

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Теги: Кыштым Рождество Поздравление губернатора Алексей Текслер

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