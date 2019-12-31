Поздравление губернатора Челябинской области с Рождеством

Вчера, 15:45 Категория: Общество

135

0

Дорогие южноуральцы!

Поздравляю вас с праздником Рождества Христова!

На протяжении многих веков этот светлый и добрый праздник служит символом духовного единства людей, дарит тепло и радость, надежду и любовь. В Рождестве заложена большая созидательная сила. Мы строим планы на будущее, загораемся новыми идеями и желаем их воплотить в жизнь. Пусть этот добрый настрой поможет преобразить Челябинскую область и нашу страну, изменить к лучшему мир вокруг нас.

Желаю вам успехов и благополучия, здоровья и счастья, светлых и радостных дней в Новом году! Пусть неугасимый свет рождественской звезды сопутствуетвам во всех добрых начинаниях.

Губернатор Челябинской области А. Л. Текслер