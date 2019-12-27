Поздравление губернатора Челябинской области с Новым годом

Вчера, 13:00 Категория: Общество

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Дорогие земляки, южноуральцы!

Поздравляю вас с Новым 2020 годом!

Каждый из нас в праздничную новогоднюю ночь оценивает прожитый год, строит планы на будущее, желает счастья и добра своим близким, мечтает, что каждый новый день будет дарить перемены к лучшему.

Челябинскую область в наступающем году ждут большие, знаковые события и важные преобразования. Мы примем десятки мероприятий саммитов ШОС и БРИКС, вместе со страной отметим 75-летие Великой Победы.

Южный Урал достоин быть одним из самых успешных и привлекательных регионов России. И я уверен, что наша общая работа и взаимная поддержка позволят Челябинской области воплотить в жизнь стратегические планы в сфере экономики и экологии, программы социального развития и благоустройства, масштабные национальные проекты и личные инициативы южноуральцев. Мы сделаем все, чтобы каждый житель мог гордиться своей областью, родным городом и поселком.

Искренне благодарю всех своих земляков за труд и любовь к нашей земле! Пусть Новый год будет наполнен успешной работой и семейным благополучием, душевным покоем и крепким здоровьем. Пусть он принесет в каждый дом согласие и радость, мир и достаток, уважение и любовь!

Цените себя, берегите своих близких, будьте счастливы! С праздником, дорогие земляки! С Новым годом!

Губернатор Челябинской области А. Л. Текслер