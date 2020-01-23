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Поздравление губернатора Алексея Текслера с Днём российского студенчества

Сегодня, 09:00 Категория: Образование
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Уважаемые южноуральцы, студенты и преподаватели!

 

Поздравляю вас с замечательным молодёжным праздником. С момента образования первого российского университета Татьянин день по праву является символом яркого студенческого братства, горячего желания постигать азы профессии, перенимая от наставников и преподавателей все самое лучшее.

В Челябинской области этот праздник объединяет десятки тысяч студентов и еще раз подчеркивает высокий образовательный потенциал нашего региона. Пусть каждый студенческий день будет наполнен событиями, а молодые силы, задор и любовь к выбранному делу всегда будут востребованы.

Желаю всем доброго здоровья, счастья и больших успехов во благо Челябинской области и нашей страны!

 

Губернатор Челябинской области А. Л. Текслер

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Теги: Кыштым Алексей Текслер День студента Губернатор Челябинской области

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