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Алексей Текслер поздравляет южноуральцев с Днём российских студенческих отрядов

Вчера, 11:22 Категория: Общество
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Уважаемые друзья!

 

Поздравляю вас с Днём российских студенческих отрядов! Для многих поколений молодёжи «третий трудовой семестр» стал школой жизни, товарищества и взаимовыручки. Здесь закалялся характер, рождалась крепкая дружба и  настоящая любовь.

Сегодня студенческие отряды стремятся к новым высотам. Мы гордимся, что Челябинская область была одним из первых российских регионов, где возродилось и набрало силы это яркое и созидательное движение. Убеждён, молодому задору, энергии, энтузиазму всегда найдётся достойное применение.

Желаю всем бойцам студенческих отрядов новых успехов и больших побед!

 

Губернатор Челябинской области А. Л. Текслер

 

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Теги: Кыштым Алексей Текслер Губернатор ЧЕлябинской области Поздравление южноуральцев День российских студенческих отрядов

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