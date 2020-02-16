Алексей Текслер поздравляет южноуральцев с Днём российских студенческих отрядов

Вчера, 11:22 Категория: Общество

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Уважаемые друзья!

Поздравляю вас с Днём российских студенческих отрядов! Для многих поколений молодёжи «третий трудовой семестр» стал школой жизни, товарищества и взаимовыручки. Здесь закалялся характер, рождалась крепкая дружба и настоящая любовь.

Сегодня студенческие отряды стремятся к новым высотам. Мы гордимся, что Челябинская область была одним из первых российских регионов, где возродилось и набрало силы это яркое и созидательное движение. Убеждён, молодому задору, энергии, энтузиазму всегда найдётся достойное применение.

Желаю всем бойцам студенческих отрядов новых успехов и больших побед!

Губернатор Челябинской области А. Л. Текслер