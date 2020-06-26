Алексей Текслер поздравляет южноуральцев с Днём молодёжи России

Вчера, 09:00 Категория: Общество

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Уважаемые южноуральцы!

Поздравляю вас с Днём молодёжи России! Этот праздник нацелен в будущее – как и сама молодёжь, которая строит большие и смелые планы на завтра, но уверенно действует уже сегодня, преодолевая самые сложные обстоятельства, набираясь опыта и генерируя новые идеи. Сегодня в Челябинской области молодёжная политика выходит на первый план. Важно, чтобы каждый имел возможность раскрыть свой потенциал, проявить себя в нашей многогранной экономике, науке и творчестве, культуре и общественной жизни региона. Рассчитываю, что молодежные инициативы станут важным драйвером развития нашей области, а личные победы и достижения каждого молодого южноуральца станут общим успехом России. Желаю вам неутомимой энергии, здоровья, благополучия и большой жизненной удачи!

А.Л. Текслер, губернатор Челябинской области.