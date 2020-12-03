На одном из гостевых маршрутов Кыштыма капитально отремонтируют дорогу

Сегодня, 15:18 Категория: Общество

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В 2021 году в Челябинской области будут сохранены объёмы дорожных работ на уровне нынешнего года. Всего планируется построить и отремонтировать 800 километров дорог и направить на это около 16,5 миллиардов рублей. Такую информацию озвучил сегодня на брифинге с журналистами вице-губернатор региона Сергей Шаль. Брифинг был посвящён теме принятия бюджета на 2021 год.

– Для нас важно сохранить те темпы, которые были выстроены на протяжении последних лет. Если сравнить показатели за последние три года, то у нас нет позиций по снижению финансирования дорог как по областному бюджету, так и по федеральному, – сказал Шаль. – Мы сохраняем объёмы по всем приоритетным проектам, в том числе и по национальным.

При этом большая часть из областных средств, запланированных на строительство дорог, а это 7,2 миллиарда рублей, будет направлена в муниципалитеты.

– Предложения формируют главы муниципалитетов с учётом пожеланий и обращений граждан, потому что дороги – это та история, которая не бывает немой. Люди каждый день передвигаются посредством автомобилей, и там, где есть проблемы по качеству дорог, они сразу же сигнализируют. В этом году совместно с губернатором Алексеем Текслером было принято решение о беспрецедентном увеличении субсидии муниципалитетам на строительство и ремонт дорог.

Ремонты пройдут во всех городах и районах Южного Урала. Часть контрактов уже заключена. В список муниципалитетов, где запланирован капитальный ремонт дорог, вошёл и Кыштымский городской округ. Напомним, на портале «Активный житель74» сами кыштымцы выбрали для проведения капремонта дорогу по улице Республики. Эта улица – один из гостевых маршрутов Кыштыма.