Губернатор Алексей Текслер назвал финансовые приоритеты бюджета 2021 года

Вчера, 10:45 Категория: Экономика и бизнес

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В этом году работа над проектом областного бюджета шла тщательнее: из-за пандемии и экономического кризиса бюджетные расходы возросли, а доходы уменьшились. Но региону удаётся справляться с ситуацией. Помогла поддержка федерального центра: с начала этого года область получила три федеральных транша, которые частично компенсировали снижение собственных доходов. При этом губернатор поставил перед правительством региона задачу сохранить курс на развитие.

Доходы на 2021 год прогнозируются на уровне 185,5 миллиардов рублей, расходы – 208 миллиардов рублей. Для покрытия дефицита потребуется привлечь 22,5 миллиарда рублей в виде коммерческих заимствований.

В 2021 году сохранится финансирование начатых и согласованных ранее социально важных объектов в сфере образования, здравоохранения, спорта.

При этом увеличится объём средств:

- на здравоохранение;

- на выплату социальных обязательств. Будут проиндексированы на четыре процента все региональные выплаты, продолжатся выплаты в рамках дополнительных социальных мер, введённых в 2020 году (ежемесячная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, ежемесячные выплаты на третьего и последующих детей, компенсация затрат на домашнее обучение детей-инвалидов). Значительно расширятся возможности использования социального контракта;

- на образование расходы вырастут на семь процентов (создание дополнительных мест в школах и детских садах, предоставление ученикам начальной школы горячего питания, а также обеспечение младшеклассников в рамках региональной программы витаминизированным молоком).

Продолжится финансирование:

- строительства и ремонта дорог. В прежнем объёме сохраняется региональная часть дорожного фонда, существенно будет увеличен объём финансирования ремонта дорог местного значения.

– С 2018 года мы заметно увеличили финансирование этого направления (речь о дорогах) и продолжим эту политику в следующем году. Жители позитивно реагируют на это, значит, продолжим курс по ремонтам, стройкам дорог, несмотря на бюджетную ситуацию, при этом продолжим работать с федеральными ведомствами в части привлечения дополнительных средств дорожного фонда, – акцентировал губернатор.

В Кыштымском городском округе также ведётся активная работа по формированию бюджета на 2021 год. По данным финансового управления администрации округа, за минувшие девять месяцев этого года бюджет Кыштымского округа исполнен с дефицитом в размере 14 миллионов 740 тысяч рублей.