Рабочая неделя губернатора Алексея Текслера продолжается важными федеральными встречами

Вчера, 14:02 Категория: Политика

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На этой неделе министр транспорта РФ Евгений Дитрих и губернатор Челябинской области Алексей Текслер обсудили реализацию в области национальных проектов, планы дорожных работ в 2021 году, а также вопросы привлечения на эти цели федерального финансирования.

Приведение в нормативное состояние дорожной сети Челябинской области – это ключевая задача, которую поставил глава региона. В 2020 году региональный дорожный фонд составил значительную сумму – более 20 миллиардов рублей, из них 3,9 миллиарда - это федеральные средства.

Алексей Текслер проинформировал Евгения Дитриха о реализации средств, выделенных региону федеральным центром. Так приближаются к завершающей стадии работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в рамках которого будет отремонтировано порядка 297 километров дорог. Всего в этом году в Челябинской области в нормативное состояние будет приведено 797 километров автодорог.

В ходе встречи Алексей Текслер и Евгений Дитрих обсудили реконструкцию федеральных автодорог, которые проходят по территории Челябинской области. Так к 2028 году планируется организовать четырехполосное движение по трассе М-5 «Урал» на всем участке дороги, которая проходит по территории Челябинской области. В течение нескольких лет будет закончен капитальный ремонт трассы Челябинск – Екатеринбург, которая также на всем протяжении будет иметь четыре полосы движения.

Ещё один итог встречи министра и губернатора: работы по реконструкции аэродромного комплекса международного аэропорта Магнитогорска начнутся в следующем году. Проектно-сметная документация на реконструкцию имеет высокую степень готовности. До конца года будет получено заключение государственной экспертизы. При доведении федерального финансирования строительно-монтажные работы можно начать уже в 2021 году вместо запланированного ранее 2022 года.