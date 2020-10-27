Кыштымцы выбрали дорогу для проведения капремонта

Вчера, 13:28 Категория: Общество

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Поддержание улично-дорожной сети в удовлетворительном состоянии в Кыштымском городском округе – одна из ключевых задач.

В нынешнем, 2020 году, основным объектом в нашем округе стало мостовое сооружение на улице Широкова. В 2021 году в Кыштыме будут продолжены работы по ремонту городских дорог. На эти цели правительство Челябинской области предоставило муниципалитету субсидию, которая позволит капитально отремонтировать одну из основных автомобильных дорог города.



Какую именно дорогу приводить в полный порядок – решили сами жители Кыштымского городского округа в ходе голосования на портале «Активный житель74». В конце прошлой недели подсчёт голосов завершился.

Всего в опросе приняли участие 108 человек.



Мнения респондентов распределились следующим образом:

ул. Ленина – 4,63%,

ул. К. Либкнехта – 32,41%,

ул. Республики – 39,81%,

ул. Комарова – 21,3%,

это должны решать специалисты – 1,85%.



В соответствии с мнением жителей, в 2021 году будет капитально отремонтирована улица Республики.