Жители Кыштыма выберут дорогу для проведения капремонта в 2021 году на портале «Активный житель74»

Вчера, 15:20 Категория: Общество

229

0

Сервис электронных голосований запускает новый опрос в Кыштыме. Как сообщается на сайте администрации округа, жителям предлагают выбрать одну из основных автомобильных дорог, которая будет капитально отремонтирована в 2021 году. Проголосовать можно до 23 октября.

Развитие улично-дорожной сети в Кыштымском городском округе – одна из ключевых задач. В 2020 году основным объектом стало мостовое сооружение на ул. Широкова. В 2021 году работы по ремонту городских дорог будут продолжены. На эти цели Правительство региона предоставило муниципалитету субсидию, которая позволит капитально отремонтировать одну из основных автомобильных дорог города. В соответствии с поручением Губернатора Челябинской области для своевременного начала работ (весной 2021 года, с наступлением плюсовых температур) необходимо оперативно определиться с объектом ремонта и заключить договор с подрядчиком.

Высказать своё мнение о том, капитальный ремонт какой дороги провести в 2021 году, можно на сайте «Активный житель 74».

Напомним, для участия в опросе (https://opros.gosuslugi74.ru/poll/1608) необходима авторизация на портале госуслуг. При этом адрес регистрации должен относиться к Кыштымскому городскому округу. Для владельцев смартфонов и планшетов разработано удобное бесплатное мобильное приложение «Активный житель74». Его можно скачать в GooglePlay или AppStore.